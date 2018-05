Le "Virtù" sfidano il tempo

Le "Virtù”, il cibo simbolo del primo maggio in cui convergono le antiche consuetudini che modulavano l’esistenza contadina fin dall'epoca dei Romani, sfidano il tempo. Esse rammentano, in questa quotidianità consumistica e distratta, una società che insegnava i valori del risparmio e del riuso, quando si doveva fare di necessità virtù.

Una volta, infatti, non c’erano frigoriferi, non si gettava via nulla e le donne apparivano sapienti protagoniste in cucina. Nel momento di passaggio delle stagioni, si usava preparare un piatto gustoso abbinando gli avanzi dell’inverno – come legumi, residui di pasta di varie tipologie, pezzetti essiccati di maiale – alle primizie dell´orto. Le "Virtù” sono una pietanza umile che, pur tipica della provincia di Teramo, è diffusa con varianti, ormai, un po’ in tutto l´Abruzzo, e non solo. L’antico rito si rinnova ogni anno il primo giorno di maggio nella sua attualità e nel sapore originale derivanti dalla miscela dei diversi ingredienti, la cui preparazione richiede tempi lunghissimi, perché cotti quasi tutti separatamente prima di essere mescolati in modo tale che il gusto di nessun componente emerga in modo particolare.

Il profilo antropologico e culturale di questa ricetta la rende un’eccellenza del territorio. Essa ripropone echi di una tradizione che appartiene a tutti: in una realtà che frantuma velocemente esperienze e attese, la saggezza di una civiltà di tempi lenti tramanda alle giovani generazioni costumi che sono anche memoria collettiva.

L’intera comunità cucinava le “Virtù” in abbondanza per offrirle anche ad amici e indigenti in un reciproco scambio che rinsaldava vincoli di fratellanza.

Le "Virtù” sono, per l’occhio e il palato, un grande festa di tanti elementi “poveri” arricchiti da personale creatività. Secondo la tradizione, questa vivanda non può essere preparata con meno di sette tipi di verdure, legumi, aromi, pasta, e di sette ore di cottura, forse per un legame mistico con i sette doni dello Spirito Santo: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Definirle solo cibo è riduttivo, quindi, poiché esse hanno sempre significato la fecondità dei nuovi raccolti dopo un ciclo agrario sterile. Anche se gli scaffali delle odierne cucine non sono più paragonabili, in quanto a contenuti, alle vecchie dispense, resta, comunque, vivo, il fascino beneaugurante di una prodiga nuova stagione.

Per chi volesse cimentarsi, segue un’indicativa ricetta della nonna: gli ingredienti base sono tutti i tipi di legumi, verdure, pasta, aromi e carne di maiale. Quest’ultima va sgrassata, bollita a lungo, scolata e rimessa in cottura ben sminuzzata per una mezz’ora circa. Si aggiungono poi le verdure ben tritate e, in seguito, i legumi secchi già messi in ammollo per tutta la notte. Unire, a piacere, della passata di pomodoro, olio, sale, pepe, lasciando cuocere a lungo e aggiungendo acqua calda, se necessario. La preparazione richiede tempo perché i componenti devono ridursi quasi in poltiglia, amalgamandosi perfettamente fra loro. A questo punto si cuoce in pentola, separatamente secondo i vari tipi, la pasta che verrà aggiunta e mescolata fino a quando anch'essa non si fonderà con il tutto.

Daniela Quieti